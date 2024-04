Review: Final Fantasy VII Rebirth, um clássico dos games

Final Fantasy 7 Rebirth surge como um marco ambicioso na reimaginação do clássico de 1997 Crédito: Divulgação

Final Fantasy 7 Rebirth surge como um marco ambicioso na reimaginação do clássico de 1997, não apenas revitalizando a história para um público moderno, mas também expandindo significativamente o mundo e a narrativa do original. Nesta análise, após uma década cobrindo o universo dos videogames, mergulhamos nas diversas camadas que compõem a experiência de Rebirth, avaliando desde o controle até os gráficos, som, história e rejogabilidade. A jogabilidade de Final Fantasy 7 Rebirth é uma fusão bem-sucedida de ação e estratégia, mantendo a essência do original enquanto introduz novidades como as Synergy Abilities, que incentivam uma maior interação entre os personagens durante os combates. A transição entre os personagens em batalha é suave, permitindo uma experiência dinâmica. Entretanto, alguns jogadores podem encontrar dificuldades com a precisão dos controles em momentos de ação intensa, especialmente durante encontros com chefes que exigem um alto nível de estratégia e coordenação. Visualmente, Rebirth é uma obra-prima. A Square Enix aproveitou ao máximo o poderio gráfico do PlayStation 5, oferecendo cenários deslumbrantes e detalhados que vão desde as planícies abertas de Grasslands até o brilho neon do Gold Saucer. A transição fluída entre cutscenes e gameplay imerge os jogadores em um mundo vibrante e convincente, apesar de ocasionais problemas de textura que não chegam a comprometer a experiência geral.

O som desempenha um papel vital em Rebirth, enriquecendo a experiência com uma trilha sonora que harmoniza com a essência e as emoções de cada fase do jogo. A dublagem dos personagens, em sua maioria, eleva o nível da imersão e aprofunda a narrativa de forma excepcional. Contudo, há uma decisão específica na escolha da voz para um dos personagens jogáveis que tem gerado divisões entre os fãs. Sem revelar demais e evitar spoilers, essa escolha estilística, ao tentar inovar, acaba por desviar-se significativamente da expectativa dos jogadores, potencialmente afetando a percepção desse personagem emblemático e sua conexão emocional com a audiência. A história de Rebirth é uma montanha-russa emocional que expande significativamente os arcos de seus personagens. Através de uma narrativa rica e momentos de controle direto de personagens secundários, o jogo explora suas histórias de fundo com uma profundidade raramente vista em remakes. Comparável em escopo a títulos como The Witcher 3 em termos de narrativa e desenvolvimento de personagem, Rebirth oferece uma história envolvente que convida à exploração e à reflexão. A rejogabilidade de Rebirth é ampla, graças à sua vasta gama de atividades secundárias, missões e o adictivo minijogo Queen's Blood. Com aproximadamente 45 horas necessárias para completar a história principal, e potencialmente o dobro para desbloquear tudo que o jogo tem a oferecer, Rebirth justifica seu investimento, tanto em tempo quanto em dinheiro.