Review: Tekken 8 redefine experiência para veteranos e novatos

O modo história de Tekken 8 segue a saga dos Mishima com a precisão de um drama shakespeariano, infundido com elementos de anime . Esta edição expande significativamente o enredo, oferecendo perspectivas múltiplas através dos "Character Episodes" e um modo história principal que avança a trama épica de Jin e Kazuya Mishima. A história é acessível mesmo para quem não acompanhou os jogos anteriores, uma característica importante para atrair novos jogadores.

Tekken 8 representa um marco na franquia, destacando-se não apenas pela sua complexidade técnica, mas também pelo esforço evidente em tornar o jogo acessível a novatos, sem alienar os veteranos. O novo sistema de controle "Special Style" permite a execução de movimentos complexos com um simples toque de botão, uma benção para aqueles menos familiarizados com a franquia. Essa funcionalidade pode ser ativada ou desativada durante as partidas, oferecendo flexibilidade e uma curva de aprendizado menos íngreme.

No coração do enredo, encontramos Kazuya Mishima buscando dominar o mundo com seus poderes do Gene Diabo, tornando-se uma força quase incontrolável. Jin Kazama, seu filho, surge como a principal esperança de resistência contra as maquinações de seu pai. A narrativa é entrelaçada com lutas intensas e confrontos dramáticos que decidem o destino dos personagens e do mundo ao seu redor. Além da trama central, os "Character Episodes" oferecem vislumbres das histórias individuais de cada lutador, proporcionando uma rica tapeçaria de contos que variam de profundamente emocionais a hilariantemente absurdos. Esses episódios não apenas enriquecem a compreensão do universo de Tekken, mas também permitem que os jogadores vejam os eventos sob diferentes pontos de vista, adicionando camadas de profundidade e emoção ao jogo.

Os gráficos de Tekken 8 são um verdadeiro espetáculo, fruto do aproveitamento máximo da Unreal Engine 5. A detalhação visual dos personagens e cenários é impressionante, desde as ondas furiosas em um estágio à paisagem serena de uma fazenda de café no Peru. A animação fluida dos combates complementa a experiência visual, com cada golpe e movimento especial ganhando vida de forma vibrante e dinâmica.

