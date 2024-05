Review: Rise Of The Ronin, novo capítulo nos jogos sobre samurais

'Rise of the Ronin', o mais recente lançamento da Team Ninja, traz uma experiência expansiva e diferente dos títulos anteriores da desenvolvedora

"Rise of the Ronin", o mais recente lançamento da Team Ninja, traz uma experiência expansiva e diferente dos títulos anteriores da desenvolvedora, desafiando as convenções dos RPGs de ação e mergulhando os jogadores em um Japão do século XIX recriado de uma maneira muito interessante. Logo de cara, o jogo chama a atenção pela sua estética visual marcante. Embora não apresente gráficos equivalentes a outros títulos do Playstation 5, ele compensa com um estilo vibrante e uma apresentação artística impressionante.

A interação do personagem controlado pelo jogador com diversos elementos visuais, como templos desgastados e cidades portuárias em expansão, complementa a narrativa visual e mantém o jogador engajado, sem muitas distrações. Apesar disso, o jogo sofre ocasionalmente com quedas de taxa de quadros, especialmente em áreas densamente povoadas, o que vai acabar afetando a imersão de alguns.

No que diz respeito ao som, o jogo brilha com uma trilha sonora apropriada à época, que enriquece significativamente a atmosfera. Os efeitos sonoros são realistas e bem implementados. Desde o som metálico das espadas até as conversas nas ruas cheias, a qualidade é impressionante. No entanto, existe um problema com o sotaque e a escolha de palavras de alguns dubladores na versão em inglês do jogo. Tais aspectos sonoros são essenciais para a imersão, e infelizmente, algumas dessas escolhas na dublagem podem atrapalhar a experiência de quem optar por não utilizar o áudio original em japonês.