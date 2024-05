Review: Helldivers 2, diversão e sátira na medida certa

Helldivers 2 é um jogo que oferece uma imersão profunda e cooperativa em um cenário de guerra futurista e satirizado de uma maneira muito bem feita, onde cada explosão, vitória ou mesmo derrota vai certamente arrancar reações bem intensas!

Em meio a um cenário de guerra galáctica digno de filmes como Soldados do Universo (Starship Troopers) ou No Limite do Amanhã, o jogador assume o papel de um soldado da Super Terra, combatendo invasões dos insectoides gigantes, Terminids e dos Autômatos em planetas variados. Inspirado em uma estética satírica e exagerada, o enredo se desenrola de maneira minimalista, deixando espaço para que os os momentos mais icônicos do gameplay sejam criados pelos próprios jogadores em cada missão.

A jogabilidade em Helldivers 2 é intensa e intencionalmente desafiadora. Coordenação e estratégia são importantes nas missões mais simples e simplesmente cruciais para a superação dos obstáculos mais avançados. Enquanto as missões principais fornecem uma estrutura básica, a exploração de cada planeta do jogo revela aos jogadores objetivos secundários e colecionáveis, que enriquecem a experiência e aumentam a rejogabilidade do título, tornando o game uma experiência viciante. Controlar o jogo pode ser um desafio inicialmente, especialmente com a necessidade de executar combos no estilo de jogos de luta para acionar estratagemas e convocar ao campo de batalha armas e ataques especiais. No entanto, uma vez que a curva de aprendizado seja superada, o game oferece controles precisos e uma jogabilidade muito satisfatória.