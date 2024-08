Preview: 'Visions Of Mana' agrada sem revolucionar

Os gráficos do jogo são outro ponto de destaque que chama a atenção sobre o game. Rodando no PS5, "Visions of Mana" aproveita ao máximo a capacidade do console e apresenta ambientes ricos e detalhados que fazem o título ser facilmente um dos mais belos do ano. Esses cenários são complementados por uma iluminação dinâmica e animações fluídas que enriquecem a imersão. Essa qualidade gráfica vai impressionar a muitos, sejam veteranos ou novos jogadores da franquia, embora a transição entre as áreas possa apresentar alguns momentos de carregamento que quebram um pouco essa imersão.

Essa peregrinação não é apenas uma missão, mas um profundo mergulho nas relações e histórias dos personagens, adicionando uma camada de experiência relacional e drama à trama do game. As interações entre Val e Hinna, por exemplo, revelam uma química autêntica que evolui a narrativa e permite ao jogador investir emocionalmente em seus destinos. A história lembra em certos aspectos os clássicos RPGs de ação, onde a jornada é tanto física quanto pessoal.

Visions of Mana, da Square Enix, vem aí e não se limita apenas a replicar suas origens clássicas, mas busca também expandir o universo com novos elementos narrativos e mecânicas de jogo. Nesse novo capítulo, os jogadores seguem Val, um guerreiro da Vila do Fogo, e Hinna, a Alm do fogo, em sua jornada até a Árvore de Mana, um elemento central que requer sacrifícios para manter o equilíbrio do mundo.

No aspecto sonoro, o jogo promete agradar, mas sem revolucionar. A trilha sonora tem uma vibe mais calma, com efeitos sonoros realistas que ajudam a criar uma atmosfera tranquila e pacífica dentro do jogo. O som de cada elemento, desde o simples ato de caminhar até os combates mais complexos, é claro e eficaz em transmitir a ação e as emoções do momento. Esse cuidado com o áudio complementa a experiência visual, criando uma experiência coesa e envolvente.

A jogabilidade de "Visions of Mana" também chama a atenção. Com uma mistura de nostalgia e inovação, o jogo oferece combates em tempo real, com um dinamismo e teor estratégico que incentiva a exploração dos ambientes vastos e oferece uma verticalidade interessante. A liberdade de customização das habilidades, através do sistema de sigils, adiciona uma camada de profundidade estratégica que mantém o jogador engajado.

"Visions of Mana" promete ser uma adição interessante à série Mana e ao gênero de RPG como um todo, tentando equilibrar tradição com inovação. Uma narrativa envolvente, gráficos impressionantes e uma trilha sonora imersiva são as armas pra tentar posicionar o jogo como um dos grandes do ano e encantar uma nova geração de jogadores, além de satisfazer os fãs de longa data.