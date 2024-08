Ator de Quico, em ‘Chaves’, lamenta morte de Silvio Santos: ‘Dor’

Por meio do seu perfil no Instagram, o ator Carlos Villagran, conhecido por dar a vida a Quico no seriado mexicano “Chaves”, falou sobre a morte de Silvio Santos em tom de solidariedade à família do apresentador e aos brasileiros nesta segunda-feira, 19.

“Queridos amigos do Brasil, com profunda dor, me uno a vocês devido ao falecimento de Silvio Santos. (...) Para nos despedir desse senhor que foi uma lenda, desse senhor que foi sinônimo de gentileza, me uno a todos vocês”, diz o ator, que envia condolências à família Abravanel.