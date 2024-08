Roberto Carlos homenageia Silvio Santos em show: 'Querido amigo'

Roberto Carlos homenageou o apresentador com a música "Silvio Santos Vem Aí"; comunicador faleceu no sábado, 17, aos 93 anos

O cantor Roberto Carlos homenageou o apresentador Silvio Santos , que faleceu no sábado, 17, com a música "Silvio Santos Vem Aí", durante show em Chapecó, município de Santa Catarina.

De acordo com o apurado do G1, o cantor falou, antes do show, à emissora de Santa Catarina, NSC TV, sobre a morte do amigo, ressaltando seu papel na televisão brasileira.

"Tem tanta coisa para falar do Silvio, tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Tudo aquilo que o Silvio representa para nós. Enfim, o grande professor dos apresentadores de televisão, sabe? E uma pessoa também maravilhosa", destacou.