Morre Silvio Santos: famosos lamentam falecimento do apresentador

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, o apresentador Silvio Santos morreu neste sábado, 17 após quadro de broncopneumonia que aconteceu por infecção por influenza por H1N1. Nas redes sociais, famosos, amigos, colegas de trabalho e admiradores prestaram homenagens ao comunicador.

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, publicou em seu Instagram duas fotos ao lado de Silvio Santos. “Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna”, escreveu no Instagram.

A cantora Mara Maravilha, em entrevista ao Jornal Hoje, da Globo, disse que Silvio Santos era um “paitrão”, junção de “pai” com “patrão”, tamanho era o carinho por ele: “Para mim, ele não está morrendo. Ele não morre. Ele dá um até logo”.