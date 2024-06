Gilberto Gil se despedirá dos palcos com turnê mundial em 2025

Os shows devem passar por diversas cidades do Brasil, Estados Unidos e Europa

Conforme a revista Rolling Stone, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor. Gil deve seguir os passos de Milton Nascimento e continuar gravando músicas em estúdio mesmo depois de aposentado dos espetáculos.

A turnê planejada para 2025 deve passar por diversas cidades do Brasil, mas também Estados Unidos e Europa.

Gilberto Gil iniciou a carreira nos anos 1960 com o disco Louvação. Na mesma década, os amigos baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa também fizeram suas estreias. Juntos, os artistas tiveram forte protagonismo no movimento tropicalista, que influenciou a arte e a cultura brasileira no período.

O artista foi indicado para sete grammys e ganhou dois. Ele chegou a ser ministro da Cultura do Brasil de 2003 a 2008. Em 2022, tomou posse como membro “imortal” na Academia Brasileira de Letras (ABL).