Gilberto Gil sobre uso de maconha: "É cada vez menos frequente"

Completando 82 anos nesta quarta-feira, 26, o artista falou sobre sua trajetória com o uso de drogas ao longo da carreira e a relação com maconha atualmente

Em comemoração aos 82 anos de Gilberto Gil, que aniversaria nesta quarta-feira, 26, a revista Breez publicou uma entrevista exclusiva com o artista, que detalha sobre seu uso de substâncias ao longo da carreira e o consumo atual de cannabis.

“Eu tinha vontades novas na vida, queria descobrir coisas e, para isso, me juntar àqueles que praticavam coisas com as quais eu tinha um mínimo de identificação, de atração. Dentre os hábitos da minha geração, um deles era as experiências com expansores de estados de consciência, então eu acho que tava de acordo, compatível com um momento da vida, a minha idade, o meu impulso daquele momento”, conta Gil.