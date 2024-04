Shows de Caetano e Maria Bethânia têm ingressos a partir de R$110

A venda geral dos ingressos para a turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia tem início no dia 20 de março; confira os preços dos ingressos para os shows no Brasil

Marcado para iniciar no mês de agosto, os shows da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia devem reunir fãs de diversas gerações para assistir às apresentações em sete estados do Brasil.

A dupla de irmãos inicia as apresentações nos dias 3 e 4 de agosto, com shows no Rio de Janeiro (RJ). Depois, em setembro, segue para Belo Horizonte (MG) e Belém (PA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outubro, apenas Porto Alegre recebe show dos artistas. No mês seguinte, é a vez de Brasília (DF) e Salvador (BA). A turnê encerra em dezembro em São Paulo, com show no Allianz Parque.