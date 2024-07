Urca concede título ao cantor Gilberto Gil em solenidade no Cariri

O cantor e compositor Gilberto Gil irá receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Regional do Cariri (Urca); solenidade acontece no dia 10 de julho

O cantor, compositor e pesquisador Gilberto Gil irá receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Regional do Cariri (Urca). A solenidade acontece no dia 10 de julho, às 18 horas, no Terreiro das Artes do Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato.

A proposição, de autoria do ex-reitor da Urca e professor Francisco do Ò de Lima Júnior, foi apresentada em julho do ano passado e aprovada em unanimidade pelo Conselho da Universidade. O título é um reconhecimento do legado do artista e da contribuição do ex-ministro da Cultura para a região e para o Brasil.