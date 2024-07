A irlandesa também enfrentou uma infecção no trato respiratório , o que culminou em sua morte. A informação foi divulgada pelo jornal irlandês Irish Independent, que teve acesso ao atestado de óbito de Sinead O’Connor.

Um ano após o seu falecimento, a cantora e compositora Sinead O’Connor teve a causa de sua morte revelada. A artista morreu aos 56 anos por asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) , doença pulmonar que obstrui as vias aéreas e torna a respiração difícil.

Segundo o veículo, a causa da morte da cantora, registrada por seu marido em Londres na última semana, foi descrita no atestado como “exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e asma brônquica juntamente com infecção do trato respiratório inferior de baixo grau”.

Em janeiro, havia sido informado que ela teria morrido por “causas naturais”. O corpo da irlandesa foi encontrado em seu apartamento em 26 de julho de 2023. Ela morreu um ano e meio depois do falecimento de seu filho, Shane, que tinha apenas 17 anos.

Sinead O'Connor: Homenagens e trajetória conturbada

A morte de Sinead O'Connor provocou uma série de homenagens na Irlanda e em todo o mundo. A cantora foi enterrada perto de Dublin, após um cortejo fúnebre em frente ao calçadão de Bray, uma pequena cidade ao sul da capital, onde viveu durante 15 anos.