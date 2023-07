Sinéad O'Connor foi excomungada após rasgar foto do papa

Conhecida mundialmente após lançar “Nothing compares 2 U” na década de 1990, Sinéad O'Connor protagonizou uma briga com a igreja Católica após rasgar uma foto do papa na televisão aberta.

O momento ocorreu em outubro de 1992, quando a cantora cantava “War”, de Bob Marley. Na ocasião, Sinéad participou do Saturday Night Live, um dos programas de auditório mais populares do Estados Unidos,

Ao cantar a música do ícone do reggae, a cantora irlandesa substituiu a palavra “racismo” por “abuso infantil” e rasgou uma foto do papa João Paulo II. Durante o momento, Sinéad comentou sobre “lutar contra o verdadeiro inimigo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na época, o Vaticano, sede igreja Católica, recebia inúmeras acusações de pedofilia e denúncias de abuso infantil cometido por membros da igreja. Batizada no catolicismo, a artista então foi excomungada.

Em “Rememberings: scenes from my complicated life”, autobiografia lançada em 2021, Sinéad O'Connor relembrou o momento: “Longe de o episódio do Papa destruir minha carreira, ele me colocou em um caminho que me encaixou melhor.”.



Sinéad O'Connor foi excomungada da igreja Católica após rasgar foto do papa João Paulo II em programa de TV ao vivo Crédito: Reprodução

Morre Sinéad O'Connor, do hit 'Nothing compares to you', aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor morreu nesta quarta, 26, aos 56 anos. A informação foi divulgada pelo jornal "Irish Times" e a causa da morte não foi mencionada.

A cantora lançou o primeiro disco "The Lion and the Cobra" em 1987, mas ganhou popularidade no mundo inteiro ao lançar em 1990 a faixa "Nothing compares 2 U", composta por Prince.

A música se tornou a mais ouvida em diversos países, incluindo nos Estados Unidos, e foi eleita pela revista "Billboard" como single #1 daquele ano.

Nos últimos anos, Sinéad falava abertamente sobre sua luta contra a depressão, principalmente após a morte do filho Shane, de 17 anos, no ano passado. Ela deixa três filhos: Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Francis Neil Bonadio.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas.