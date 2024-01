Causa da morte de Sinead O'Connor é revelada pela justiça britânica

O'Connor, que adquiriu fama com sua canção "Nothing compares 2 U", foi encontrada inconsciente pela polícia em 26 de julho em sua casa

A cantora irlandesa Sinead O'Connor, morta em julho de 2023 aos 56 anos, morreu "de causas naturais', segundo uma investigação judicial, cujas conclusões se tornaram públicas nesta terça-feira, 9, em Londres.

O'Connor, que adquiriu grande fama com sua canção "Nothing compares 2 U", em 1990, foi encontrada inconsciente pela polícia em 26 de julho em sua casa no sudeste de Londres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um comunicado, o tribunal de Southwark, ao sul de Londres, encarregado da investigação sobre a morte da cantora, confirmou que "a senhora O'Connor faleceu de causas naturais".