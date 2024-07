Com fim de contrato, Roberto Carlos negocia novo acordo na Globo

Equipe de Roberto Carlos desmente rumor de fim do contrato com a Globo e revela que artista está negociando novo acordo (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Um dos principais nomes da música nacional, Roberto Carlos está negociando sua estadia na Globo pelos próximos anos. A notícia sobre a renovação do contrato do artista com a emissora carioca ganhou a internet nesta quinta-feira, 25, após boatos de que ele ficaria na Rede Globo somente até dezembro do próximo ano. Com dois especiais de fim de ano já em planejamento – o de 2024, que comemora seus 50 anos na Globo, e o de 2025, para celebrar as seis décadas de fundação da emissora –, a parceria de Roberto Carlos com a rede de televisão não deve encerrar tão cedo.