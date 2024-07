Diretor Jayme Monjardim encerra contrato com a Globo após 40 anos

De acordo com a coluna Terraço Paulistano, o diretor paulista afirmou que a “decisão foi de ambas as partes” , detalhando que, a partir do dia 1º de agosto, não será mais contratado da Globo .

O diretor de novelas Jayme Monjardim revelou que está saindo da Rede Globo . Com mais de 40 anos junto à emissora carioca, a novidade foi confirmada pelo próprio artista com exclusividade para a Veja SP.

Fora da Globo, Jayme Monjardim abre produtora de audiovisual

Com 68 anos de idade, Jayme Monjardim iniciou sua trajetória na Rede Globo no início da década de 1980. Entre as inúmeras produções, se destacou com a direção das novelas “Roque Santeiro” (1985), “Sinhá Moça” (1986), “Terra Nostra” (1999), “O Clone” (2000), “Páginas da Vida” (2006) e “Em Família” (2014).

Também na Globo, foi responsável pela direção-geral das séries e minisséries: “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “Maysa: Quando Fala o Coração” (2009) e “O Tempo e o Vento”.