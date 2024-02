Especiais de Roberto Carlos marcam 50 anos com reexibição no Viva

O primeiro especial, de 1974, foi realizado na cidade natal do Rei - Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Roberto Carlos terá os especiais de 1974 a 2017 reexibidos pelo canal Viva, a partir do dia 3 de fevereiro.

O episódio reuniu os melhores amigos do cantor no programa. Erasmo Carlos, Antônio Marcos, o artista plástico Juarez Machado, o ator Paulo Gracindo e os personagens da “Vila Sesámo" também marcaram presença.

O programa de 1981 é outro destaque. Na ocasião, os 40 anos do Rei foram celebrados e momentos divididos com os companheiros da Jovem Guarda foram relembrados. Nessa mesma edição, o artista rememora a paixão pela velocidade, a ida ao programa do Chacrinha e histórias ao lado dos amigos.

O palco do especial também tornou-se lugar de revelações pessoais, como em 1996, quando Roberto surpreendeu a plateia ao contar que descobriu que tinha mais um filho, Rafael Braga.

Na ocasião, pai e filho cantaram juntos no palco “As Curvas da Estrada de Santos”. Almir Sater, Djavan, Sérgio Reis, Martinho da Vila e Roberta Miranda estiveram presentes nesse episódio.



Em 2010, a noite de Natal foi uma grande festa, transmitida ao vivo, direto da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Mais de 400 mil pessoas assistiram ao espetáculo que contou com Paula Fernandes, Bruno e Marrone, Exaltasamba e bateria da escola de samba Beija-Flor como convidados.



Especiais Roberto Carlos

Onde: Canal Viva

Canal Viva Quando: a partir de 3 de fevereiro

