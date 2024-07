Zé Neto é diagnosticado com pneumonia bacteriana e cancela 5 shows

Zé Neto, da dulpla sertaneja com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e cancelou os shows que faria em julho

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, informou a equipe do cantor em um comunicado publicado nesta terça-feira, 23. Cinco shows que os sertanejos fariam ainda em julho foram cancelados.

De acordo com a nota publicada nos stories no perfil do Instagram da dupla, ele ficará afastado dos palcos durante sete dias por causa do tratamento. A nota divulgada pela equipe também informou que as apresentações dos sertanejos estão previstas para retornarem em 1º de agosto.

Em seu perfil pessoal, Zé Neto escreveu: “Deus sabe de todas as coisas. Nunca irei reclamar, somente agradecer e respeitar o processo. Vamos encarar mais uma”.