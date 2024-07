Silva faz show em Fortaleza em novembro; veja mais sobre ingressos

O cantor Silva retorna a Fortaleza para show no dia 9 de novembro , um sábado. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 22, nas redes sociais do Iguatemi Hall, estabelecimento onde será realizada a apresentação do artista.

O show do capixaba em Fortaleza acontece onze meses após a última passagem do cantor na cidade. Durante o Pré-Carnaval, Silva apresentou seus grandes sucessos além de canções do Bloco do Silva, que conta com repertório especial do período carnavalesco.

Venda de ingressos para show do Silva em Fortaleza tem início esta semana

A venda dos ingressos para o show do Silva em Fortaleza inicia nesta quarta-feira, 24, no site da Bilheteria Virtual e na bilheteria presencial do Iguatemi Hall, localizado no bairro Edson Queiroz.

Informações sobre valores dos ingressos não foram divulgadas até o momento.