Branco Mello, do Titãs, fará nova cirurgia; artistas prestam apoio

Esta é a terceira vez que o músico se submete a cirurgia na região. Em novembro de 2022, foi retirado um tumor inicial identificado na hipofaringe (entrada do esôfago) e, em outubro de 2023, ele passou novamente por outra cirurgia para eliminar um na borda da língua.



No decorrer da batalha contra a doença, o integrante da banda Titãs chegou a perder a voz, mas celebrou a melhora de saúde com a volta aos palcos em 2023, na turnê comemorativa de 40 anos do grupo.