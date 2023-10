Zé Neto e Cristiano devem pagar R$ 20 mil a homem xingado em show

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano foi condenada a pagar R$ 20 mil de indenização a um homem que foi xingado durante uma apresentação dos músicos na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, em 2022.

Na ocasião, a dupla perguntou se alguém na plateia estava passando por um término recente e chamou ao palco uma fã que estava grávida e foi nesse momento que tudo aconteceu.

De acordo com o processo, após tomar conhecimento do nome do ex-marido da fã, o cantor Zé Neto falou: “Vamos mandar o xxxxx, tomar no c* agora”. Logo em seguida, contou até três e pediu que o público presente no local, cerca de oito mil pessoas, também gritassem “Chupa, xxxxx”, o que acabou de fato acontecendo.