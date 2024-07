Wesley Safadão tem show cancelado após fortes dores na coluna

De acordo com os organizadores do evento o artista está se recuperando, mas não poderá se apresentar

O cantor Wesley Safadão cancelou um show que iria acontecer nesta última sexta-feira, 19, na cidade de Salinópolis, no Pará, após apresentar problemas de saúde e precisar de atendimento médico. O evento que seria parte do Festival Pé na Areia que ocorre na região litorânea do município do noroeste do Pará.

No comunicado divulgado pela organização do evento nas redes sociais, o show foi cancelado após o artista apresentar fortes dores na coluna. Ainda segundo o comunicado, o cantor está em tratamento e se recuperando, mas por recomendação médica não pode se apresentar no festival.

Pelas redes sociais, o cantor lamentou o cancelamento do show. "Hoje meu show seria no Pará! Queria muito estar em Salinas, mas não vou conseguir. Estou muito triste. Minha tristeza é maior que a dor que passei o dia todo sentindo. Vou fazer esse bloqueio agora, ficar de repouso e com fé em Deus amanhã estarei melhor", afirmou.