Peça gratuita sobre racismo e espiritualidade estreia no Cuca Pici

A peça é uma adaptação do texto "Uma Noite Absurda", do filósofo Chico da Silva - também integrante do coletivo -, e traz questões existencialistas sobre os limites e impotências diante das contrariedades da vida, principalmente, pertencimento e morte .

A peça, viabilizada por meio do IX Edital das Artes de Fortaleza, mexe com sentimentos e dores coletivas que muitos jovens negros e da periferia vivem no dia a dia. O elenco conta com a interpretação dos atores Pipa Leiga, Ryan Alef e Henrich Ewerton .

O coletivo Teatro na Porta de Casa estreia o espetáculo “O sol me roubou a bicicleta e a noite me roubou a vida” nesta sexta-feira, 26, no Cuca Pici, com entrada gratuita. A obra aborda temas sensíveis como racismo, processo de luto e o acolhimento por meio da espiritualidade no terreiro.

“Eu trazia várias coisas que na época me atravessaram, como o racismo, as inúmeras situações que vivi enquanto ciclista e como um jovem negro e que, de alguma forma, sempre foi muito assustado com a capital e com tudo que tem nela”, o autor relata.

A dramaturga e diretora de cena Conceição Soares explica que a construção da peça se deu a partir da junção de múltiplas e intensas emoções com base no trabalho de pesquisa cênica. A história é contada a partir de desabafos e denúncias sobre as violências que jovens pretos sofrem.

“A peça atravessa por encruzilhadas de biografias, sentimentos e gritos tentando encontrar um caminho alternativo à sobrevivência”, conta Conceição.



Teatro na Porta de Casa

O grupo Teatro da Porta de Casa está em atividade desde 2017 e é formado por artistas negros que atuam no cenário artístico de Fortaleza. O coletivo foca nas questões raciais, principalmente no contexto cearense, e na autonomia do trabalho artístico feito por corpos pretos.

Os trabalhos são realizados com base em pesquisa e produções em teatro, audiovisual, artes visuais e cultura negra. Eles têm grande relação com a espiritualidade africana, sendo uma das bases do fazer artístico e político do grupo.