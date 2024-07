Festival internacional de teatro celebra 55 anos com peças cearenses

Com apresentações de cinco países, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto), em São Paulo, celebra 55 anos neste mês. Entre os dez estados brasileiros que compõem a programação, o Ceará aparece na lista de atrações com duas peças e uma ação formativa. O evento é realizado entre 18 e 27 de julho.

O grupo Inquieta Cia apresenta o espetáculo “Tchau, Amor”, enquanto que a companhia As 10 Graças de Palhaçaria leva ao público a peça “Grand Finale”. Helena Vieira, por sua vez, realiza a ação performativa “Teatro e Memória: O Teatro Frente ao Desafio de Descolonização da Memória no Mundo Contemporâneo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, a nova edição do FIT Rio Preto reúne 38 espetáculos, ocupando teatros e espaços públicos da cidade de São José do Rio Preto com 70 apresentações - das quais 34 são gratuitas. A estimativa do evento é de mobilizar 450 artistas, produtores e técnicos ao longo do festival. Brasil, Colômbia, Itália, Bélgica e França estão representados.