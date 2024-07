Thommy Schiavo: imagens mostram ator cambaleando antes de queda

Imagens de uma câmera de segurança revelaram o ator Thommy Schiavo cambaleando minutos antes de cair da sacada do prédio em que morava

Uma câmera de segurança registrou o ator Thommy Schiavo momentos antes de ele cair de um prédio de dois andares no último sábado, 20. Nas imagens, divulgadas pelo jornal O Globo nesta terça-feira, 23, é possível ver o intérprete de Zoinho no remake de Pantanal (2022) cambaleando minutos antes do acidente.

Naquela noite, o ator havia saído para beber em um local próximo a sua residência. Em determinado momento, ele retornou ao prédio em que residia em Cuiabá, Mato Grosso. As imagens mostram ele tentando abrir a porta de uma residência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando não consegue, ele retorna para a sacada, onde se desequilibra e cai. De acordo com nota da Delegacia Especial de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP), Thommy Schiavo caiu de uma altura de quatro metros, mas foi encontrado “sem ferimentos externos”.