Azuhli é homenageada em ação de artistas cearenses

Neste sábado, 27, os artistas que possuem espaços de criação no Ateliês do Pocinho realizam uma ação conjunta em homenagem à Azuhli (1995-2024).

Com espaços de artes visuais, tatuagem, design, costura e ilustração localizados no edifício Palácio Progresso, no Centro, os produtores visuais cearenses abrem seus estúdios para visitação gratuita.

Esta será a quarta edição do evento que busca favorecer o contato entre o público e os artistas, ampliando a conexão dos visitantes com as diversas formas de arte que são produzidas nas salas do edifício.