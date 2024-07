Peça autobiográfica emociona ao preservar memória de mãe indígena

Espetáculo ''Azira'i'', de Zahy Tentehar, mostra relação da atriz com sua mãe, pajé suprema da reserva indígena Cana Brava; peça foi apresentada no FIT Rio Preto 2024 Crédito: Vivian Gradela/Divulgação

Das tantas descrições possíveis à peça "Azira’I", ''musical de memórias'' se encaixa bem para abraçar seus sentidos. A ela, são acrescentadas características como ancestralidade indígena, conexão e homenagem. Ao público, cabe a emoção e a compreensão de apreender suas mensagens. Solo autobiográfico premiado, “Azira’I” apresenta a relação entre a atriz Zahy Tentehar e sua mãe, Azira'i Tentehar, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão. O espetáculo foi apresentado em duas sessões lotadas no FIT Rio Preto, festival de teatro acompanhado pelo Vida&Arte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Logo de cara, a plateia se depara com cena na qual Zahy Tentehar fala em Ze’eng eté, sua língua materna. A partir disso, constrói comunicação sobre suas origens, até passar a falar, então, a “língua alienígena” — o português. A atriz alterna entre as línguas, ambientando o espectador sobre sua rotina, o local onde vivia e introduzindo a relação com a mãe.

"Azira’i": Entre o aculturamento e a tradição indígena No centro do debate, o trabalho discorre sobre processos de aculturamento aos quais ambas foram submetidas ao longo da vida. Entre eles, episódios como os registros de nomes indígenas negados no cartório e as muitas horas de caminhadas diárias de Zahy para ir à escola tradicional, assim como seu pai, que não nasceu em Cana Brava, queria. | Leia também | Sexualidade e afeto de PCDs são temas de peça no FIT Rio Preto No espetáculo, Zahy compartilha os ensinamentos de sua mãe, mas também expõe "sombras" da relação entre as duas. Ao alternar entre o humor e o drama, a atriz envolve a plateia na realidade de um relacionamento complexo entre duas mulheres distintas, mas que estão conectadas para sempre.



Ela acrescenta: ''Os ensaios foram bem intensos, de muitos momentos de risos, de choro, de bloqueios emocionais, de querer ir embora, acabar o ensaio e recomeçar no dia seguinte, de muitas tentativas que não deram certo… Assim são os processos no teatro. Não tem nada de muito especial, mas, ao mesmo tempo, é um tema bem intenso''. Questionada se percebeu algo novo na relação com sua mãe a partir do espetáculo, a atriz considera que não, e que a peça serviu como uma forma de representá-la. ''O que mais me impactou é que senti o que minha mãe sentia. No palco, eu estou emprestando meu corpo para ser a minha mãe. Acho que já sabia o que ela passava. É mais complexo no sentido de construção de camadas. Uma coisa é a gente olhar o outro. Outra coisa é você ser o outro. Tem um peso bem impactante", admite. FIT Rio Preto 2024: 55 anos de festival Realizado em São José do Rio Preto (SP), o FIT chega a 55 anos de história. Ao todo, a nova edição reúne 38 espetáculos, ocupando teatros e espaços públicos da cidade de São José do Rio Preto com 70 apresentações - das quais 34 são gratuitas. A estimativa do evento é de mobilizar 450 artistas, produtores e técnicos ao longo do festival. Brasil, Colômbia, Itália, Bélgica e França estão representados.