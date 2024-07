Sexualidade e afeto de PCDs são temas de peça no FIT Rio Preto

Espetáculo 'Meu Corpo Está Aqui' discute sexualidade e afeto de pessoas com deficiência; peça integrou programação do FIT Rio Preto Crédito: Silvia Machado/Divulgação

Quando o público começar a chegar ao teatro, a cortina está aberta e os atores já estão em cima do palco. Cada um observa, em silêncio, a movimentação da plateia à procura de espaço para sentar. De longe, cada artista tem sua perspectiva. Assim como os espectadores têm sobre as histórias que virão. Esse é um dos elementos que compõem, afinal, o espetáculo "Meu Corpo Está Aqui", da Cia Fábrica de Eventos (RJ). Apresentado em duas sessões lotadas no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto), o trabalho discute vivências de dor e desejo de pessoas com deficiência (PCDs). O Vida&Arte acompanha o festival in loco. | Leia também | Festival internacional de teatro celebra 55 anos com peças cearenses

Em cena, os atores Bruno Ramos (surdo não oralizado), Haonê Thinar (pessoa amputada), Juliana Caldas (pessoa com nanismo), Pedro Fernandes (pessoa com paralisia cerebral e usuária de cadeira de rodas) e Jadson Abraão (intérprete de Libras) compartilham histórias que põem lupa sobre a invisibilidade de seus corpos e o apagamento da sexualidade. Reflexões a partir de histórias pessoais Há, por exemplo, o caso de rejeição sofrida por um rapaz após a garota com quem marcou encontro descobrir que ele era surdo. Discute-se também a situação de quando uma garota, ainda adolescente, não teve relacionamento assumido com um garoto do colégio por ele não querer falar que “estava saindo com alguém sem uma das pernas”. Espetáculo 'Meu Corpo Está Aqui' discute sexualidade e afeto de pessoas com deficiência; peça integrou programação do FIT Rio Preto Crédito: Renato Mangolin/Divulgação

Além da sexualidade, há outros temas que permeiam a narrativa. “Outro assunto é o da observação, do incômodo de ser observado. Tem uma cena que pergunta se você gostaria de ser observado e em seguida aborda uma situação de duas pessoas com nanismo serem fotografadas sem autorização em uma boate. Isso gera incomodo. É como se elas fossem objetos”, explica Kutner ao Vida&Arte. “Meu Corpo Está Aqui”: “Temos sensibilidade e desejos” O ator Bruno Ramos compartilha a construção do espetáculo: “O roteiro foi criado a partir da história de vida de cada um. Trouxe para a sala de ensaio alguns relatos sobre minhas experiências pessoais e a gente foi trazendo uma dramaturgia para o público poder refletir sobre isso. Para a gente poder impactar as pessoas e a sociedade entender essa relação com as pessoas com deficiência, da importância que tem o corpo e a naturalização do corpo da pessoa com deficiência”. Ele acrescenta: “Assim como qualquer outra pessoa, a gente tem sensibilidade, desejos, então (o intuito é) acabar com essas discriminações, preconceitos e estigmas que acontecem. A gente sabe que cada um tem a sua limitação, estamos tentando sempre estar em pé de igualdade”.