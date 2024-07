Nando Reis faz novo show em Fortaleza em outubro

Nando Reis volta a Fortaleza em outubro com apresentação solo no Iguatemi Hall; cantor traz turnê "Uma Estrela Misteriosa"

Fortaleza recebe mais um show de Nando Reis no dia 4 de outubro, com apresentação confirmada no Iguatemi Hall.

O artista paulistano é dono de canções como "N", "Por Onde Andei", "All Star" e "Pra Você Guardei o Amor".