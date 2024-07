Globoplay estreia série documental sobre Jô Soares

A série documental "Um Beijo do Gordo" irá estrear no próximo domingo, 28 de julho. A produção narra a vida de Jô Soares e será lançada próxima ao aniversário de dois anos da morte do apresentador e humorista, que aconteceu em agosto de 2022.



O documentário vai relembrar personagens e projetos de Jô, além de apresentar novas entrevistas com pessoas próximas ao artista. A ex-mulher e amiga Flávia Pedras Soares é uma das participantes.