Rachel Reis faz show em Fortaleza em agosto; veja valor do ingressos

Rachel Reis volta a Fortaleza com show "Acústico da Sereiona" no Theatro José de Alencar. Ingressos já estão a venda

A cantora Rachel Reis vem a Fortaleza para um show especial em agosto. Trazendo a turnê “Acústico da Sereiona”, a artista baiana se apresenta no Theatro José de Alencar (TJA) no dia 30 do próximo mês.

Conhecida pelos sucessos que misturam afrobeat e MPB, como “Maresia”, “Bateu”, “Saudade” e “Xuxu”, Rachel retorna à Capital um ano após sua apresentação durante o Festival Zepelim 2023, ocorrida no dia 19 de agosto.

No show no TJA, a cantora de 27 anos apresentará suas canções no formato acústico e intimista, trazendo, no repertório, músicas do seu último álbum “Meu Esquema” e outros hits.