Influencer dos EUA descobre Clarice Lispector: 'preciso ler tudo'

Courtney Henning Novak, lançou um desafio pessoal de ler um livro de cada país do mundo. Depois de ler duas obras de Machado de Assis, a americana conhece Clarice Lispector

Depois de viralizar em video falando sobre o livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas" , de Machado de Assis. A influenciadora norte-americana Courney Henning Novak conheceu as obras de Clarice Lispector.

"Não consigo ler as passagens que eu mais amei, porque eu teria que ler o livro inteiro. Ela inventou sua própria maneira de escrever ", comenta Courtney.

A influencer novamente fica surpresa pela escrita brasileira. No vídeo, ela conta que várias pessoas recomendaram a leitura do romance depois de sua obsessão por Machado de Assis. A quantidade expressiva de comentários positivos sobre a obra aumentaram suas expectativas.

Ela afirma que se deparou com questões existenciais ao longo do livro, e refletido sobre suas escolhas de vida. A norte-americana diz que pretende ler outras obras de Clarice. "Já encomendei a 'Todos os Contos', de Clarice, porque estou obcecada com essa mulher e preciso ler tudo que ela já escreveu", afirma.