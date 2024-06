Dom Casmurro: 6 motivos para ler a obra de Machado de Assis

Publicado em 1899, “Dom Casmurro” é uma das obras mais importantes de Machado de Assis e um clássico da literatura brasileira. Isso porque a história do livro apresenta diversas questões da sociedade do final do século 19, sendo temáticas relevantes até hoje, como hipocrisia e moralidade, patriarcado e classes sociais.

A narrativa principal gira em torno da vida de Bento Santiago, conhecido como Bentinho, e seu relacionamento ciumento com Capitolina, chamada carinhosamente de Capitu. Abaixo, confira bons motivos para ler esta obra!

1. Patrimônio cultural

“Dom Casmurro” é um patrimônio cultural do Brasil, e seu estudo e compreensão são importantes para qualquer pessoa interessada na história literária e cultural do país. Além disso, é especialmente importante para os estudantes, pois o livro é cobrado com frequência em provas de vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).