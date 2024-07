Filme cearense premiado estreia nos cinemas em agosto

Além disso, o filme também conquistou prêmio de Melhor Filme na 27⁠ª Mostra de Cinema de Tiradentes , e foi o destaque brasileiro no Festival de Tribeca.

“Estranho Caminho” teve trajetória de sucesso nos festivais que participou, tendo ganhado os prêmios de Melhor Roteiro , para Guto Parente, e Melhor Ator Coadjuvante , para o ator Carlos Francisco, no Festival do Rio .

Chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 1º de agosto o drama cearense “Estranho Caminho” , que tem roteiro e direção de Guto Parente. A produção já rodou o País em diversos festivais, como a Mostra Tiradentes e o Festival de Tribeca .

Na narrativa, ele se vê obrigado a se aproximar do pai, um homem com quem ele não mantém comunicação e nem tem notícias há mais de 10 anos. Com o reencontro, acontecimentos estranhos passam a acontecer.

O filme é a 11ª da produtora independente de Fortaleza Tardo Filmes, que possui 12 anos de experiência no mercado. Já a distribuição de “Estranho Caminho” é feita pela Embaúba Filmes.

Estreia de “Estranho Caminho” nos cinemas