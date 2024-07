Selvagens: integrantes afirmam que pausa é decisão do vocalista

Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, dos Selvagens À Procura de Lei, afirmam que decisão de pausa da banda partiu do vocalista Gabriel Aragão

“Nunca tivemos a intenção de parar ou nos afastar dos Selvagens à Procura de Lei”, enfatizam em nota publicada no Instagram na última quinta-feira, 11, que pode ser conferida na íntegra ao final desta matéria.

Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães dizem que a decisão “não representa” suas vontades e afirmam terem sido “surpreendidos com uma mensagem de texto” na qual Aragão, vocalista do grupo e dono da marca, comunicou a pausa.

Após Gabriel Aragão ter comunicado que a banda Selvagens À Procura de Lei faria pausa por tempo indeterminado e passaria por reformulação , os demais integrantes do grupo cearense de rock emitiram comunicado afirmando que a decisão partiu unicamente do vocalista .

Entretanto, dizem também que as redes sociais do grupo “foram sequestradas e derrubadas” e, por isso, quaisquer notas divulgadas nelas não representam seus interesses ou posicionamento. A nota não informa quem teria sequestrado ou derrubado esses perfis nas redes sociais.

No comunicado, os três integrantes também ressaltam o “orgulho da trajetória” dos 15 anos de banda, no qual “todos investiram tempo, dinheiro, criatividade e energia” e vivenciaram “muitas vitórias e desafios sempre encarados como um time”.

“Nós somos os Selvagens À Procura de Lei. Seguiremos em frente na defesa de nossos direitos e em breve estaremos em cima do palco mandando o nosso som”, finalizam.

Pausa nos Selvagens À Procura de Lei: Entenda o que aconteceu

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei (SAPDL) anunciou pausa por tempo indeterminado. Composto originalmente por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, o grupo fundado em 2009 finalizou a parceria na quarta-feira, 10.

A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte por Gabriel Aragão, vocalista do grupo e dono da marca, na tarde desta quinta-feira, 11. De acordo com o músico, a banda terá uma reformulação nos integrantes.

Fundado em meados de 2009, o Selvagens à Procura de Lei se tornou um dos principais nomes do rock do Ceará. Durante a trajetória, o grupo de rock cearense lançou cinco álbuns: “Aprendendo a mentir” (2010), “Selvagens à Procura de Lei” (2013), “Praieiro” (2015), “Na Maloca Dragão” (2019) e “Paraíso Portátil” (2019).

Formado por Gabriel Aragão (vocal/guitarra/teclado), Caio Evangelista (vocal/baixo), Nicholas Magalhães (vocal/bateria) e Rafael Martins (vocal/guitarra), a banda chegou a participar de festivais importantes da música do Brasil, como Planeta Terra (2011), Lollapalooza Brasil (2018) e Rock In Rio (2019).

Pausa nos Selvagens à Procura de Lei: Reformulação x continuidade

Parte da formação original, Gabriel afirmou ao Vida&Arte que os Selvagens à Procura de Lei vão passar por uma reformulação, incluindo a mudança dos integrantes. “A banda não vai parar por aqui, pelo contrário, a banda continua e a gente vai passar por uma reestruturação e uma nova formação. Vão ter novidades, a gente vai seguir em frente, mas terá, de fato, essa pausa para poder entrar em uma nova fase”, detalha o artista que afirma continuar como vocalista, guitarrista e letrista da banda.