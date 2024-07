Vera Holtz volta a Fortaleza com espetáculo inspirado em best-seller

A peça é inspirada no best-seller "Sapiens: uma breve história da humanidade" e já passou mais de 20 cidades no Brasil e em Portugal

Vera Holtz volta a Fortaleza para uma série de apresentações no Cineteatro São Luiz em outubro. Noções de Estado, religião, economia e comportamento compõem o espetáculo “Ficções”, adaptação do diretor Rodrigo Portella para o livro "Sapiens, Uma Breve História da Humanidade", de Yuval Noah Harari.

As catorze cenas sobrepostas formam um recorte que se propõe a dialogar com as ideias existencialistas de Harari. Em uma linha performática, Vera representa diferentes imagens, como a de um fóssil da espécie humana, uma mulher que larga tudo para virar nômade e até mesmo a um asno.

