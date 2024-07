Casamento às Cegas 4: Netflix apura denúncia de abuso no programa

Em comunicado enviado à imprensa, a plataforma detalha que, juntamente com a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil, “repudia veementemente” qualquer tipo de violência.

“A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes ”, detalha a plataforma de streaming .

“No domingo, fomos atravessados pelo triste relato de Ingrid durante as gravações do ‘Reencontro’. Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos e acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance ”, inicia atriz na postagem.

Em publicação em seu perfil no Instagram na quinta-feira, 11, Camila Queiroz, apresentadora da versão nacional do programa de relacionamento, manifestou seu “total apoio e solidariedade ” a Ingrid.

Assinado por ela e o marido Klebber Toledo, também apresentador do programa da Netflix, Camila acrescenta: “Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofrera, qualquer tipo de violência”.

Camila Queiroz, apresentadora de "Casamento às Cegas 4", da Netflix, presta solidariedade à participante que revelou abuso Crédito: Reprodução/Instagram @camilaqueiroz

Confira: Ingrid denuncia abuso durante programa de reencontro do 'Casamento Às Cegas 4'

Netflix: Participante de ‘Casamento às Cegas 4’ relata abuso de companheiro

Exibido na quarta-feira, 10, o episódio de reencontro da quarta temporada de “Casamento às Cegas Brasil” rendeu polêmica. A participante Ingrid Santa Rita revela que foi abusada pelo próprio noivo Leandro Marçal após o programa.

“Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja, imunda”, alegou Ingrid.

Os espectadores do programa reclamaram sobre a forma como a denúncia foi conduzida, sem aviso a conteúdo sensível e com a presença do personal trainer no episódio.