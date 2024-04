CCXP24 anuncia ator de 'Breaking Bad' e 'Mandalorian' no evento

O ator de superproduções norte-americanas desembarca no Brasil para participação no festival nos dias 6, 7 e 8 de dezembro

Na manhã desta quinta-feira, 4, a CCXP24, maior festival de cultura pop do mundo, anunciou a participação do ator e dublador norte-americano Giancarlo Esposito na edição deste ano, que acontece dos dias 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo.

Conhecido pela atuação em séries de sucesso como "Breaking Bad" (2009), "Better Call Saul" (2017), "The Boys" (2019) e "The Mandalorian" (2019), Esposito participa de sessões de fotos e autógrafos nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em painéis no Palco Thunder e no Palco Omelete.



O ator comenta à equipe da CCXP24 sobre a ansiedade da vinda ao Brasil no fim do ano. “Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão. Estou ansioso para encontrar com o público da CCXP e nos divertimos muito durante esses dias", comenta Esposito.

