Morre William Hurt, ganhador do Oscar por "O Beijo da Mulher-Aranha"

Dono de um Oscar de melhor ator e uma carreira de mais de quatro décadas, o ator norte-americano William Hurt morreu neste domingo, 13, aos 71 anos. Segunda nota enviada ao site Deadline, o norte-americano morreu de causas naturais, junto à família próxima, na cidade onde morava, Portland (EUA).

"É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, pai amado e ator vencedor do Oscar, no dia 13 de março de 2022, uma semana antes do seu aniversário de 72 anos. Ele morreu pacificamente, entre seus familiares, de causas naturais. A família pede privacidade", diz o comunicado assinado pelo filho dele.

Em 2018, Hurt confirmou ter um câncer de próstata terminal, que havia avançado para os ossos. Ainda assim, o ator seguiu em atividade, tendo filme lançado no ano passado ("Viúva Negra") e obra programada para este ano ("A Filha do Rei").



Papeis marcantes de William Hurt

Atualmente conhecido pelo grande público por interpretar o general Thaddeus "Thunderbolt" Ross no Universo Compartilhado da Marvel (MCU), Hurt atingiu o ápice da carreira com uma ajuda sul-americana.

Dirigido pelo argentino radicado no Brasil Héctor Babenco, Hurt interpretou Luis Molina em "O Beijo da Mulher Aranha". O filme, que se passa numa prisão brasileira durante a ditadura militar, tece uma teia de memórias reais e cinematográficas entre dois personagens: um homossexual efeminado interpretado por William Hurt e um revolucionário político, vivido por Raúl Julia. A obra foi indicada a quatro Oscar e abriu as portas de Hollywood para Sonia Braga, que, entre outros personagens, interpreta a "Mulher Aranha". A obra é baseada na obra homônima do argentino Manuel Puig.

A estreia de Hurt no cinema foi cinco anos antes, com "Viagens Alucinantes", de Ken Russell, pelo qual foi indicado ao Globo de Ouro. Ao todo, o ator recebeu quatro menções no Oscar, recebendo indicações a melhor ator em três anos consecutivos por "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), "Filhos do Silêncio" (1986) e "Nos Bastidores da Notícia"(1987).

A última indicação ao Oscar veio por "Marcas da Violência" (2005), de David Cronenberg.

Entre filmes independentes e grandes produções, William Hurt fez ainda dezenas de obras para a televisão, como "Kojak", "Damages" e "Goliath".

Na Marvel, ele interpretou o general Ross desde 2008, na adaptação de Louis Leterrier. Ele interpretou o personagem, que nos quadrinhos se transforma no Hulk Vermelho, em outros três filmes.

