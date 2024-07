Morre Shelley Duvall, atriz de 'O Iluminado', aos 75 anos

Shelley Duvall, conhecida pelo trabalho na obra "O iluminado", de Stanley Kubrick", morreu aos 75 anos, na sua residência em Blanco, Texas. A morte da atriz aconteceu por complicações da diabetes. A informação foi confirmada pelo parceiro Dan Gilroy, com quem estava junta desde 1989.

Além do clássico do cinema, adaptado de livro de Stephen King, em que interpretou Wendy Torrance, a atriz fez uma parceria com o diretor Robert Altman, com quem trabalhou em sete produções, incluindo o clássico "Nashville" (1975).

Em nota publicada pelo Hollywood Reporter, o parceiro da artista se despediu. "Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley", escreveu Gilroy.