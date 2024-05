Filha de Anderson Leonardo, do Molejo, presta homenagem após morte do pai

Membro fundador do grupo Molejo, o artista se consagrou na música brasileira com suas interpretações de canções do pagode. "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura" estão entre os maiores sucessos.

Aos 30 anos, Alessa está grávida da pequena Maria Alice, e em textos no seu Instagram, conta um pouco das histórias que irá compartilhar sobre seu pai para sua filha.

“Eu vou contar pra Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela tava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto pra te contar do seu avô”, relatou.

Em outra publicação, Alessa expressa a saudade que sente pelo pai. “Você me ensinou tanto… Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você”, escreveu.