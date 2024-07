Ceará faz parceria para exibição de curtas no Festival de Cannes

O programa chega ao Brasil a partir da parceria do Governo do Ceará com o Festival de Cannes/Quinzena de Realizadores . O projeto reunirá cineastas para coescreverem e codirigirem , em pares, quatro curtas-metragens.

O projeto “La Factory Des Cinéastes” (“A Fábrica dos Cineastas”, em português) dará oportunidade a cineastas cearenses de produzirem curtas-metragens com exibição garantida na Mostra Quinzena de Realizadores, no Festival de Cannes, em 2025.

Entre os critérios para participar estão a obrigatoriedade de ser brasileiro, morar no Norte ou no Nordeste, ter entre 25 e 40 anos e ter dirigido ao menos um curta-metragem e no máximo um primeiro longa-metragem ou um documentário para cinema.

Os curtas-metragens de “La Factory” serão realizados no Ceará em março de 2025. A “Factory Ceará-Brasil-Cannes” terá o cineasta cearense Karim Aïnouz como patrono. Ele concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes com “Motel Destino” em 2024.

A iniciativa é orientada pela linha editorial da Quinzena dos Realizadores. Ela prioriza cineastas com “ estéticas experimentais e singulares em mise en scène , com novas estruturas narrativas, imaginações visuais e estéticas e técnicas inovadores de montagem”.

A última vez em que o programa “La Factory” passou pela América Latina foi no Chile, em 2015. O projeto promove o surgimento de novos talentos na cena internacional e orienta oito cineastas em início de carreira a cada ano a partir do apoio de um país parceiro.

Coproduzido pela Inflamável no Brasil e Dominique Welinski, fundadora e curadora da DW (França), o programa tem parceria neste ano com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). A integração ocorre por meio do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) e da Escola Porto Iracema das Artes.

O projeto “La Factory des Cinéastes Ceará-Brasil-Cannes” ocorre no contexto do Ano Brasil na França, em 2025. A temporada reforça as relações diplomáticas e culturais entre os dois países.