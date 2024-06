Ralf gera polêmica poucos dias após a morte do irmão após anunciar turnê nos EUA

Poucos dias após a morte do irmão Chrystian , com quem fazia dupla, o cantor Ralf anunciou nas redes sociais que fará uma turnê nos Estados Unidos, onde irá interpretar sucessos que marcaram a carreira da dupla sertaneja.

A novidade causou polêmica nas redes sociais. Parte dos fãs criticaram Ralf pelo anúncio dos shows próximo à morte do irmão. Por outro lado, outras pessoas incentivaram o artista a dar continuidade à carreira.



Key Vieira, viúva de Chrysyian, publicou, na última sexta-feira, 28, uma carta aberta aos fãs do marido. No texto, ela agradece aos fãs, relembra momentos vividos com o artista e ressalta o compromisso com os filhos.



Na carta ela também comenta as polêmicas após a morte do marido, assim como sua relação tumultuada com o irmão.