Titulação de Gilberto Gil no Cariri tem programação gratuita; veja

Nesta quarta-feira, 10, o cantor, compositor e pesquisador Gilberto Gil irá receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Regional do Cariri (Urca). A solenidade acontece às 18 horas, no Terreiro das Artes do Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato. A festa começa a partir das 17h30min com apresentação dos grupos de tradição Reisado de Congo do Mestre Aldenir, Reisado de Caretas do Mestre Antonio Luiz, Coco dos Souza da Mestra Maria Tiê e a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto.

A partir das 20h30, inicia o show de Bem Gil e a Banda Fogo Eterno. O grupo é composto por Moreno Veloso, Mãeana, Guigga e Luíza Britto. O espetáculo terá repertório composto por músicas do artista. O momento não terá apresentação musical do homenageado. O evento é gratuito e aberto ao público, com capacidade sujeita à lotação. Exposição "Debaixo do Barro do Chão" Esta relação entre o cantor e a região será explorada na exposição "Debaixo do Barro do Chão", disponível no Centro Cultural do Cariri a partir do dia 11 de julho. LEIA TAMBÉM | Mestres da Cultura homenageiam Gilberto Gil em mostra no Cariri A mostra tem curadoria de Piúba e é construída a partir de obras de Mestres da Cultura do Ceará que se conectam com a vida e o trabalho de Gil. Entre os artistas presentes, estão Corrinha Mão na Massa, de Missão Velha; Mestra Fanca e Irmãs Cândido, de Juazeiro do Norte; e Mestre Jaime, de Barbalha.

Confira a programação completa 17h30min: Apresentação dos grupos de tradição Reisado de Congo do Mestre Aldenir, Reisado de Caretas do Mestre Antonio Luiz, Coco dos Souza da Mestra Maria Tiê e a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto.