Dia Mundial do Rock: Banda Garotos da Capital faz show gratuito

Garotos da Capital celebram o Dia Mundial do Rock com show gratuito no Centro Cultural Belchior Crédito: Iago Barreto/Divulgação

Neste sábado, 13, é celebrado o Dia Mundial do Rock e, para comemorar esta data, os Garotos da Capital realiza show gratuito no Centro Cultural Belchior (CCBel). O momento com a banda cearense integra a programação do Projeto na Calçada, e tem início marcado a partir das 18h30min. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vencedor da 6ª edição do Festival de Música da Juventude de Fortaleza (FMJ), promovido em abril pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e Rede Cuca, o grupo de rock irá apresentar ao público suas composições autorais.

A apresentação terá foco para as faixas do EP “Tudo Que Pensamos Antes de Dormir”, um resultado do impacto da pandemia nos processos criativos e de composição dos integrantes. Confira | Livro de crônicas de cearense é lançado em nova livraria no Dragão do Mar

Banda Garotos da Capital lança novo projeto artístico nas redes sociais O show do Garotos da Capital no CCBel faz parte do projeto intitulado “Tudo que Pensamos Antes de Dormir”, contemplado no IX Edital das Artes da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, que contou também com a gravação de um show ao vivo no Teatro do Cuca Pici.

O momento foi lançado nesta terça-feira, 9, no YouTube do grupo, com acessibilidade em Libras. Os integrantes também se apresentaram nos Cucas Barra do Ceará e Mondubim como parte do projeto. As três apresentações foram elaboradas com o objetivo de descentralizar o acesso à cultura e incentivar a participação de artistas locais. Isso porque a banda convidava, em cada apresentação, uma atração da comunidade, que era escolhida a partir de enquete realizada nas redes sociais. “Trata-se de um projeto musical de circulação na periferia, que visa não só promover os Garotos da Capital, como também valorizar outros artistas advindos de territórios de vulnerabilidade social, conferindo um intercâmbio musical de expressões artísticas periféricas”, explica Júllio Santos, vocalista e guitarrista do grupo. Leia também | Rock segue em alta em Fortaleza com espaços e bandas dedicados ao estilo

Conheça a banda cearense de rock Garotos da Capital Os Garotos da Capital surgiram em 2016, evidenciando em suas composições a experiência de viver em uma grande cidade, as relações interpessoais que nela acontecem e a percepção do ponto de vista jovem.

Desde então, o grupo, formado por Júllio Santos (guitarra e voz), Madson Oliveira (guitarra e voz), Carlos Radmes (bateria) e Caio Lima (baixo), tem tocado em várias casas de shows e festivais na cidade de Fortaleza, como o Corredor Cultural Benfica, Centro Cultural Banco do Nordeste e o Festival Nóia, neste último com direito a duas premiações: do Júri popular como 'Melhor Banda' e da bancada do festival como 'Melhor Música'.

O grupo tocou ainda no Festival Garage Sounds, dividindo o palco com nomes consagrados como Dead Fish, Francisco El Hombre e Esteban Tavares. Mais recentemente, por terem ficado em 1º lugar no Festival de Música da Juventude de Fortaleza, os músicos se apresentaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais casas de shows do País, dividindo o palco com os grupos Rapadura e Academia da Berlinda. O desejo de procurar outras narrativas para aproximar a juventude às diferentes expressões artísticas que pulsam nos bairros periféricos, sempre foi um objetivo dos integrantes, que residem até hoje no bairro Mondubim.