Morre filho mais novo de Zé Vaqueiro, aos 11 meses

O filho mais novo de Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, morreu aos 11 meses de idade. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira, 9, pelo stories do casal.

Arthur era o terceiro filho do casal e nasceu com uma má-formação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós”, informou a nota.