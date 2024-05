Filho de Zé Vaqueiro recebe alta após nove meses internado

“A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós”, publicou Ingra Soares em comemoração no Instagram .

Filho de Zé Vaqueiro nasceu com má formação congênita

Arthur, o filho do casal possui uma condição caracterizada por ser uma má formação congênita em consequência da trissomia do cromossomo 13. O nascimento e a internação do bebê foi acompanhado por muitos fãs do sertanejo, que fizeram orações pela recuperação da criança.

“Toda honra e glória a Deus. Ele sabe de tudo e está no controle. Vale a pena ser fiel. Uma nova fase se inicia na vida da minha família. Bem-vindo à sua casa, meu filho”, celebrou Zé Vaqueiro com a recuperação da criança.