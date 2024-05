Filho de Zé Vaqueiro sofre parada cardíaca e retorna para UTI

"Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", disse Ingra em publicação no Instagram. O bebê de nove meses está sob cuidados médicos .

O filho do casal casal Zé Vaqueiro e Ingra Soares retornou à UTI nesta sexta-feira, 17, após sofrer uma parada cardíaca. O pequeno Arthur estava há apenas um dia com alta hospitalar desde o seu nascimento, quando foi diagnosticado com Síndrome de Patau .

Zé Vaqueiro também falou em suas redes sociais sobre a saúde do filho: “A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando . Não é, mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle".

Filho de Zé Vaqueiro nasceu com má formação congênita

Arthur, o filho do casal possui uma condição caracterizada por ser uma má formação congênita em consequência da trissomia do cromossomo 13. O nascimento e a internação do bebê foi acompanhado por muitos fãs do sertanejo, que fizeram orações pela recuperação da criança.

“Toda honra e glória a Deus. Ele sabe de tudo e está no controle. Vale a pena ser fiel. Uma nova fase se inicia na vida da minha família. Bem-vindo à sua casa, meu filho”, celebrou Zé Vaqueiro com a recuperação da criança.