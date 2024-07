Morre Laércio de Freitas, pianista e maestro brasileiro, aos 83 anos

Laércio de Freitas, ator, pianista e maestro brasileiro, morreu na tarde desta sexta-feira, 5, aos 83 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o final de junho no Hospital da Universidade de São Paulo, em decorrência a uma infecção nos rins. A informação foi confirmada à TV Globo.

O artista nasceu em Campinas, no dia 20 de junho de 1941, e deu início a sua carreira artística no início da década de 1960. Considerado um dos maiores pianistas do Brasil, trabalhou em sua carreira com grandes nomes da música nacional, como Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Marcos Valle e Elza Soares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro disco solo do músico foi lançado em 1972, intitulado “Laércio de Freitas e o som roceiro”. Anos mais tarde, em 1980, veio o LP “São Paulo no Balanço do Choro”, lançado pela gravadora Eldorado. Dois anos depois, ele iniciou a carreira de maestro.